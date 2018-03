Benevento, Venuti: "Settimana diversa. Difficile prepararla pure per noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Venuti, difensore del Benevento in prestito dalla Fiorentina, ha parlato a Premium Sport prima della partita del Franchi: "Questa settimana è diversa dalle altre, difficile per loro e per tutti. Mi resta poco e niente, sono emozionato di tornare qui ma è in secondo piano, oggi c'è qualcosa di più importante e purtroppo non è positiva. Cercheremo di onorare dando il massimo. L'abbiamo preparata come facciamo sempre ma è stato veramente difficile".