Benevento, Vigorito annuncia: "Proporremo il rinnovo a Ciciretti"

A Ottochannel, Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato del futuro di Amato Ciciretti. "Abbiamo sempre dichiarato a Ciciretti che se fossimo rimasti in B e lui avesse avuto richieste dalla serie A, non ci saremmo mai opposti a un trasferimento. Oggi è in massima serie e gli proporremo il prolungamento. Lui è nel cuore della società, ma deve guardare un po' in casa e non sempre fuori dalla finestra".