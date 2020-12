Benevento, Vigorito: "Auguri a tutti i tifosi, avvertiamo sostegno anche a porte chiuse"

"Volevo fare un augurio speciale a tutta la città di Benevento. Tifosi e non. Purtroppo non possiamo condividere questo momento così positivo con la nostra gente, in uno stadio che sarebbe stato presumibilmente sempre pieno. Però, anche senza ascoltare i cori, sentiamo tutti al nostro fianco: con il cuore, con la mente, con il pensiero. Soltanto insieme a loro abbiamo potuto conseguire questi risultati, speriamo di poterli rivedere sugli spalti per le ultime gare del girone di ritorno. Un abbraccio ideale con il nostro popolo, a cui auguro un buon Natale e un felice anno nuovo. Ovviamente a tinte giallorosse". Questo il breve commento del presidente del Benevento Oreste Vigorito ai microfoni di OttoChannel.