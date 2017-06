Benevento, Vigorito: "Dio mi ha dato la A e guai a chi me la tocca"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha parlato a margine di un evento della prossima stagione che vedrà i sanniti per la prima volta ai nastri di partenza della massima serie: “Se avessi mai immaginato di riposarmi un po' dopo la chiusura del campionato adesso ho perso tutte le speranze, dobbiamo costruire una squadra per la serie A. Il mister ha voluto la conferma di nove elementi e ora dovremmo completare l'organico tenendo conto del regolamento e non sarà un lavoro facile specialmente per noi neo promosse. Cercheremo di fare del nostro meglio lavorando in sinergia con mister e direttore sportivo. - continua Vigorito come riporta Ottopagine.it - Ci stiamo comportando da squadra di Serie A, lo eravamo anche prima, ma ci mancava appunto la cosa più importante, ovvero la categoria. Citando un personaggio illustre, Dio mi ha dato la Serie A e guai a chi me la tocca”.