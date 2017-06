Benevento, Vigorito: "Napoli? Intrecci su elementi di seconda fascia"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato a Radio Marte allontanando eventuali affari in sede di campagna acquisti con il Napoli. "Forse il club azzurro - ha detto - ha calciatori troppo importanti per una squadra come la nostra, ci potrebbe essere un intreccio su elementi di seconda fascia ma pare che nella rosa azzurra nessuno sia di seconda fascia", le parole di Vigorito.