Benevento, Vigorito: "Noi impreparati per la Serie A"

Presidente Benevento, esperienza che ci sarà utile in futuro

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - BENEVENTO, 10 APR - "Non possiamo fare altro che ribadire di essere arrivati in questa categoria con molta buona volontà e forse un pò impreparati. Il tempo ci ha dato qualcosa e ci ha tolto qualche altra cosa. Ci ha insegnato che facendo tesoro delle esperienze potremo probabilmente ripetere o comunque ripercorrere un cammino con un finale diverso". Lo ha detto il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, a margine della Festa della Polizia. "Credo che la città e la tifoseria, al di là della società - ha aggiunto - abbiano dato a questi ragazzi delle motivazioni che probabilmente nei club di appartenenza non avevano più. Si sono sentiti al centro dell'attenzione e hanno riprovato i brividi di sentire i loro nomi scanditi sulle gradinate. Quando l'arbitro fischia - ha continuato il presidente del club sannita - io non guardo l'avversario, ma la mia squadra. Avrei voluto che la squadra raggiungesse questo punto di maturità e questo rapporto atletico-mentale prima e questo ci avrebbe agevolato nel conservare la categoria".