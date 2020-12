Benevento, Vigorito: "Orgoglioso di lavorare con Inzaghi e Foggia"

Al termine della partita vinta 2-0 a Udine, il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha rilasciato una serie di dichiarazioni ai microfoni di OttoChannel esprimendo tutta la sua soddisfazione per un 2020 indimenticabile:

Ieri i calciatori le hanno regalato una targa con la scritta "Insieme", segnale tangibile della forza del gruppo...

“Quando la squadra mi ha fatto quel regalo, con i colori giallorossi in bella vista, mi sono emozionato. E’ vero, stiamo lavorando insieme e questo comporta risultati importanti. Non è una frase fatta dire che tutti stanno dando un grande contributo, a partire dai magazzinieri. Il Benevento fiorisce perché ci sono tanti cuori che battono, voglio fare un plauso pubblico al nostro direttore sportivo Pasquale Foggia che interpreta il calcio come un momento di vita vera, che va oltre il pallone che rotola e che va in rete. Ha avuto successo e ha messo a disposizione la sua persona anche per aiutare gli altri. E’ una gioia infinita averlo con noi. Colgo l’occasione per augurare a tutti buon Natale, che possano essere momenti di solidarietà e umanità dopo mesi veramente difficili per ciascuno di noi”.

A Benevento si respira un clima bellissimo, che sensazioni si prova?

“Tre anni fa, quando abbiamo fatto la serie A, c’era la mia nipotina Ludovica che si lamentava perché perdevamo sempre e a scuola la prendevano in giro. Oggi gli umori sono cambiati. Battute a parte, sono felice perché i risultati che stiamo conseguendo ci permetteranno di conquistare il cuore delle nuove generazioni che, con il passare del tempo, sentiranno il Benevento come un qualcosa di famiglia. Sono loro il futuro, della società e della nostra squadra di calcio”

Inzaghi-Foggia connubio perfetto, eppure si trattava di un allenatore reduce da un esonero e un dirigente inesperto. Quanto è stato coraggioso?

”Prendere un direttore sportivo esperto ci avrebbe insegnato ancora una volta a perdere, ho scelto un professionista alle prime armi che ha dimostrato di essere bravo e di non aver nulla da invidiare a nessuno. Quanto a Inzaghi, è retrocesso un anno ma ha fatto bene in tutte le altre piazze in cui ha lavorato. Si pensava, forse, potesse fare da allenatore quanto ha fatto da calciatore. Diamogli tempo, vedrete che la sua conoscenza del calcio gli permetterà di raggiungere livelli incredibili. Alla lunga Benevento sarà soltanto un ricordo perché è destinato a panchine prestigiose, saremo comunque sempre orgogliosi di avergli dato una fiducia totalmente ricambiata. Ha rinunciato anche ad una parte dello stipendio pur di farci assumere i suoi collaboratori. Nel mondo dello sport ci sono spesso diatribe tra dirigenza e staff tecnico, questa sinergia tra i due è uno dei nostri segreti”.

Si riprenderà con il Milan, che partita sarà?

"Sul campo stiamo dimostrando il nostro valore, i risultati sono buoni e forse avremmo meritato qualche punto in più. Se anche stavolta segnasse il nostro portiere sarei felice, Montipò è avvisato e chissà che non possa essere l'uomo partita. Battute a parte, sappiamo che il Milan è la capolista ed è una squadra composta da tanti campioni. Rispetto per tutti, paura per nessuno: abbiamo tutte le carte in regola per crederci. Peccato che non ci sarà il nostro pubblico e che lo spettacolo sarà riservato a pochi intimi. Voglio, però, lanciare un messaggio di speranza: si parla di questo benedetto vaccino, accendiamo le luci del nostro cuore e aspettiamo insieme questa svolta che ci consentirà, pian piano, di tornare a vivere in modo sereno".