Benevento, Viola: "Tifosi eccezionali e all'altezza, torneremo in A"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della manifestazione, organizzata ieri, legata all'inaugurazione del Club Benevento San Giorgio del Sannio è intervenuto anche Nicolas Viola. Queste le parole riportate da Ottopagine.it: “Questo campionato deve farci riflettere per capire bene gli errori commessi. Scendiamo in B e cercheremo di affrontarla al meglio per tornare dove meritiamo. Il mio rapporto con la città è fantastico. I tifosi sono stati sempre all'altezza e mi hanno fatto sentire sin dal primo giorno il proprio calore”.