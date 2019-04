© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nicolas Viola, centrocampista del Benevento, dopo la vittoria contro il Carpi è intervenuto al microfono di Dazn: "Volevamo vincere e l'abbiamo fatto. Non è ancora il Benevento che conosciamo, ma venivamo da un momento difficile e serviva una vittoria come il pane. Non era facile contro una squadra che lotta per salvarsi. Il Carpi combatte, conosco Castori e so che l'ha preparata benissimo. Ora noi pensiamo alla prossima battaglia di domenica".

Sulla duttilità del modulo: "E' una squadra che prova qualsiasi modulo il Benevento. Ci regoliamo in base all'avversario, non abbiamo problemi. Manca poco, dobbiamo sacrificarci tutti e lo facciamo".

Sul finale: "Ho visto una squadra più libera nella testa. Cerchiamo di correggere gli errori, che sicuramente ci sono stati, ma ci teniamo i tre punti conquistati oggi".

Sulle prossime tre partite: "Giocheremo per vincerle, queste partite ci diranno che campionato possiamo fare".