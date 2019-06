© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Benfica fa sul serio per Andrea Pinamonti. Secondo quanto riportato da A Bola il club lusitano ha infatti presentato un'offerta all'Inter da 15 milioni di euro per acquistare il giocatore a titolo definitivo. Per il momento i nerazzurri hanno rifiutato la proposta, visto che per lasciarlo partire chiedono almeno 20 milioni.