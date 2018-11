© foto di Marco Iorio/Image Sport

Come riporta O Jogo, proseguono le trattative tra Benfica e l'agente di Eduardo Salvio, Agustin Jimenez, per il rinnovo del contratto dell'esterno offensivo argentino, in scadenza a giugno. Le richieste sono piuttosto alte (circa 3 milioni di euro), ma non spaventano alcuni club italiani: sul giocatore ci sono Napoli, Inter, Roma e Lazio.