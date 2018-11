Benitez: "Napoli può fare l'impresa in Champions, Koulibaly il più forte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rafa Benitez, ex tecnico del Napoli e ora sulla panchina del Newcastle, ha parlato attraverso le frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli della formazione partenopea e della sua vecchia esperienza in Campania.

Differenze tra calcio inglese e italiano: "La fisicità, qui si fischia in modo diverso, ci sono più contatti. La palla va più veloce, c'è più intensità, più contrasti, l'Italia lavora più tatticamente anche se pure qui con tanti tecnici stranieri stanno cambiando un po' le cose".

Ancelotti è il tecnico giusto? "Ha l'esperienza per fare bene, con la città dietro la squadra. Sarri ha fatto bene, ma la Juve è forte e per vincere devi essere sempre regolare. Ancelotti lavora bene con la rosa, fa sentire tutti importanti, la Juve è davanti ma il campionato è lungo".

Koulibaly è il più forte al mondo? "Penso di sì, lui era giovane con me, veniva da un altro campionato affrontava attaccanti italiani e non era facile. Farà ancora meglio con Ancelotti".

Eliminare una tra Liverpool e PSG? "Noi facemmo 12 punti e non passammo, ora con sei punti è avanti a tutti. E' un girone difficilissimo, il Liverpool è fortissimo, non hanno perso qui, il PSG ha potenziale e pure Stella Rossa ha giovani di qualità. Può fare l'impresa in Champions".

Ancelotti non ti perdona la finale Champions del 2005. "Però poi la seconda finale la vinsero loro. Lui ha vinto ovunque, è fortissimo, ho un buon rapporto con lui, ma è normale ricordare quella finale".

CR7 importante per tutta la Serie A? "E' un gran professionista, attento ai dettagli. Ha fatto fatica all'inizio, ma può fare sempre la differenza, in una squadra forte...".

Juve distratta dalla Champions chance per il Napoli? "Giocatori e tifosi ci credono, l'anno scorso ci è andato vicino. Carlo cambia molto e così alla lunga il Napoli sarà più forte nelle competizioni. Carlo sta facendo molto bene, in una corsa lunga sarà importante".