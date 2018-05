Benitez: "Non ho sentito De Laurentiis. Tratto il rinnovo col Newcastle"

© foto di Imago/Image Sport

"Ho sentito tante voci, ma non ho parlato con De Laurentiis". Rafa Benitez e il possibile ritorno sulla panchina del Napoli. Il tecnico del Newcastle ne ha parlato a calcionapoli24.it: "Ho un contratto con il Newcastle, sto parlando con loro per il rinnovo. Mi hanno fatto qualche proposta, e poi devo gestire la famiglia. La mia priorità è rimanere in Inghilterra, sto parlando solo con il Newcastle in questo momento".