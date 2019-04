Bennacer, da Empoli con furore. Tra Napoli e Londra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Trentadue presenze e nessun gol, ma tante cose buone. Dopo l'ottima stagione in Serie B, Ismaël Bennacer ha confermato le sue qualità anche in Serie A con la maglia dell'Empoli. Difficile, salvezza o no dei toscani, che rimanga in Toscana. Classe '97, algerino ma nato in Francia (ad Arles), capace di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, sulle sue tracce c'è da tempo il Napoli di Carlo Ancelotti. I rapporti tra le due società sono più che buoni, lo testimoniano anche i tanti affari degli ultimi anni. E nel modulo flessibile degli azzurri Bennacer potrebbe ricoprire quasi tutte le posizioni. Sulla scia di Zielinski, fin qui il migliore per rendimento nella tratta Empoli-Napoli. Attenzione, però, all'Arsenal: gli inglesi, dopo averlo ceduto in via definitiva all'Empoli, vantano tuttora il diritto di riacquisto. Non sono però state rese note le cifre economiche dell'accordo coi Gunners. La valutazione, cifre di mercato alla mano, si può aggirare attorno ai 20 milioni di euro. Ma pesa appunto l'ombra londinese.