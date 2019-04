© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabrizio Corsi è storicamente un vulcano d'idee. E' uno degli ultimi presidenti che amano e pure conoscono il calcio, i calciatori. Dice di Ismael Bennacer che "è come Allan o Lucas Torreira ma più tecnico". Quella di oggi contro il Napoli potrebbe essere per lui una prova di futuro: a gennaio le società e gli intermediari si sono spesso confrontati sul domani da un azzurro all'altro del giocatore arrivato dall'Arsenal. "E' vero ma è saltato tutto per Tonelli", ha poi avuto modo di ribadire Corsi. Lui dice di ammirare Miralem Pjanic, intanto, e alla prima nella massima serie si sta rivelando come una delle sorprese più positive. Non inganni la classifica dell'Empoli, l'algerino ha ventotto partite giocate di cui ventitre da titolare con grande qualità. Azzarda la giocata, spesso sin troppo, però è sintomatico delle qualità e delle capacità di un giocatore che dopo un solo anno sembra pronto per il salto. Riccardo Pecini, dg del club toscano, lo sa bene, e per questo attende offerte formali per il giovane ex Gunner. Che oggi si gioca una fetta di possibile futuro. O, almeno, è alla prova del Napoli. Che se dovesse passare a pieni voti, potrebbe significare ben più che una promozione in pagella.