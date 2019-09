Bennacer: "Milan grande sfida per me, con l'Inter primo test stagionale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer, intervistato da Sky Sport, ha parlato così in vista del derby di sabato prossimo con l'Inter: "Questo primo mese al Milan è passato velocissimo, ho già lavorato tanto coi nuovi compagni e con mister Giampaolo. Stiamo lavorando e stiamo crescendo. Personalmente sono molto contento, questa è una grande sfida per me".

Che atmosfera si vive a Milanello in questi giorni?

"Il derby per i tifosi è importantissimo, per noi è una partita che vale tre punti. In ogni caso però resta una gara che ogni calciatore vorrebbe giocare. Dobbiamo vincere, l'Inter è la capolista in questo momento e affrontarla rappresenterà il primo vero test di questa stagione".

Chi è più forte?

"Sono impaziente di giocare. È impossibile dire chi sia più forte tra Milan e Inter, vediamo come va sul campo sabato. Noi dobbiamo vincere".