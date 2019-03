© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso le frequenze di Radio Marte, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi è tornato sull'interesse manifestato a gennaio dal Napoli per Ismael Bennacer. "L'interesse del Napoli è stato concreto e il club azzurro lo avrebbe preso già a gennaio lasciandolo a noi fino a fine stagione, ma poi abbiamo deciso di rimandare tutto a maggio perché nel discorso c'era anche Tonelli che non siamo riusciti a spostare. Al momento Bennacer è il più bravo nel suo ruolo e non sono l'unico a pensarla così”, le parole del numero uno del club toscano.