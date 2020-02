vedi letture

Bennacer: "Scelto il Milan prima della finale di Coppa d'Africa. Nonostante il Lione"

Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer ha parlato a RMC Sports in Francia soffermandosi sui temi di attualità di casa rossonera e tornando sul suo arrivo estivo: "Volevo prima fare la Coppa d'Africa. Ero già stato contattato dal Lione, ma al mio agente ho detto di non farmi sapere niente fin tanto che non ci fosse stato un interesse reale. Il Milan voleva chiudere durante la Coppa d'Africa, quindi prima della finale la scelta era già fatta. Con l'OL come detto ho avuto dei contatti, era un bel progetto che mi è piaciuto. Mi sono incontrato con Florian Maurice, che mi voleva... Poi da quando sono arrivati Sylvinho e Juninho non ho più sentito niente. Perché il Milan? Sia l'allenatore che la presidenza mi volevano. Com'è avere Ibrahimovic nello spogliatoio? E' la prima volta che gioco con un campione del genere. La sua esigenza è incredibile. Anche se a volte se ne approfitta... Se gli passo il pallone e lui sbaglia, la colpa è mia (ride, ndr). I cartellini gialli? Ne ho presi tanti perché in campo sono uno che dà sempre tutto. Sono fatto così. Pioli me ne parla? No, lo ha detto in un'intervista ma sa che è nel mio temperamento. Prima correvo tanto, spesso per nulla, adesso invece va meglio. Faccio tanti chilometri a partita".