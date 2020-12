Bennacer torna ad allenarsi col Milan ed esulta su Twitter: "Di nuovo in campo"

Dopo il giorno di riposo concesso ieri dalla società i rossoneri sono tornati ad allenarsi a Milanello in vista della sfida di giovedì sera contro il Celtic. Come raccontatovi proprio su queste colonne, anche Ismael Bennacer (assente contro la Fiorentina per un fastidio agli adduttori) si è allenato regolarmente con la squadra, per poi esultare così Twitter: "Tornato ad allenarmi", il commento dell'ex Empoli al fianco di una sessione fotografica dell'allenamento odierno.