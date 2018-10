Bentancur al centro del progetto Juve: in estate rifiutati 30 mln

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rodrigo Bentancur sempre più al centro del progetto Juventus. E' questo il motivo per cui, scrive il 'Corriere dello Sport', in estate la Juventus ha rifiutato l'offerta dell'Atletico Madrid per il centrocampista uruguaiano classe '97. I colchoneros avevano messo sul piatto 30 milioni di euro, ma l'ex Boca è per Allegri un calciatore ormai pronto per giocarsela alla pari con gli altri: in questo avvio di stagione ha collezionato 289 minuti e un gol.