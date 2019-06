Bentancur allontana l'Atletico Madrid: "Resterei a vita alla Juventus"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rodrigo Bentancur giura amore eterno alla Juventus. Direttamente dal ritiro della nazionale uruguaiana, che parteciperà alla Copa America, il centrocampista classe 1997 risponde così alle domande dei giornalisti sudamericani su un presunto interesse dell'Atletico Madrid nei suoi confronti: "Io all'Atletico? Sinceramente non ne so niente. Ho letto qualcosa sui social, ma nessuno mi ha detto nulla. La verità è che sto molto bene alla Juventus, non ho motivi per andare via e fosse per me non lascerei mai questo grande club". Lo riporta Tuttojuve.com.