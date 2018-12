© foto di Federico De Luca

Nel corso della sua intervista concessa a DAZN, il centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur ha ricordato quando ha conosciuto Cristiano Ronaldo. “CR7? L’ho conosciuto al Mondiale in Russia, ci siamo incontrati all’antidoping dopo Portogallo-Uruguay. Eravamo io, lui e Luis Suarez. Mi riconobbe e - ha sostenuto - mi chiamò per nome, non ci potevo credere. La prima volta che l’ho visto allenarsi qui a Torino ho pensato: ‘E’ un animale!’. La maniera in cui si allena è eccezionale, dà sempre il 100%”, le sue parole.

