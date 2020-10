Bentancur: "Dispiace per il risultato di stasera, restiamo uniti e pensiamo alla Champions"

vedi letture

"Dispiace per il risultato di stasera. Rimaniamo concentrati e uniti, martedì ci aspetta il debutto in Champions". Il centrocampista bianconero Rodrigo Bentancur ha analizzato così, su Instagram, il pari di questa sera contro il Crotone. Questo il suo post sui social anche in vista dell'esordio in Champions con la Dinamo Kiev della Juventus: