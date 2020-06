Bentancur e Khedira a centrocampo: Sarri pronto a lanciare la Juve della Fase 2

Giorgio Chiellini è in piena fase di riatletizzazione per riprendere la condizione, dopo qualche giorno di differenziato. Venerdì, con il Milan, potrebbe saltare il giro: mirino puntato sull’eventuale finale, in programma mercoledì 17. Il capitano bianconero sarà comunque vicino alla squadra, come in tutte le occasioni importanti. La gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia potrebbe già proporre nuove gerarchie: a centrocampo, per esempio, Bentancur pare nettamente in vantaggio su Pjanic in cabina di regia e nessuno lo avrebbe detto in modo deciso prima dell’interruzione della stagione. Il rientro di Khedira, invece, potrebbe restituire alla fase offensiva quegli inserimenti senza palla tanto cari a Sarri, pronto ad affidarsi al tedesco quantomeno per una parte di match.