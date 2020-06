Bentancur e un cambio di consegne in atto. La Juve può davvero fare a meno di Pjanic?

Sarri ha rivisto un po’ meglio Miralem Pjanic. Il tecnico della Juventus ha parlato del bosniaco, non un giocatore qualunque nelle strategie di mercato dei bianconeri, riservando tra le righe una strigliata. Perché l’uomo dei 150 palloni toccati a partita non può permettersi una striscia di gare sotto tono, come invece all’ex Roma e Lione era capitato appena prima del lockdown.

Oggi il primo cambio della guardia? Questa sera, Pjanic torna in campo alla guida della Juventus in semifinale di Coppa Italia contro il Milan. O forse no. Le indicazioni certe sono quelle per Rodrigo Bentancur, erede in pectore, perché poi in estate Pjanic è il grande partente, nei piani decisi alla Continassa. E così la Juve prepara la successione interna: l’uruguaiano, in ottica futura, al posto del bosniaco, probabile sacrificato sull’altare della cassa e del mercato. Certo, vi sono tante spiegazioni, perché a breve si giocherà ogni tre giorni. E quindi, se non giocasse stasera (ma le ultime indicazioni vanno invece in questa dichiarazione) magari nell’eventuale finale toccherebbe già di nuovo a Pjanic. Che, fino all'ultimo, è in corsa. Perché, osservano i più scettici sul reparto mediano della Vecchia Signora, in questo momento è l'unico vero campione che Sarri ha a centrocampo. È il rovescio della medaglia.