Bentancur: "Juve tra i primi 3 club d'Europa. Un onore restare altri 5 anni"

Rodrigo Bentancur ha appena rinnovato il proprio contratto con la Juventus. Il centrocampista uruguaiano ha commentato ai canali ufficiali del club: "È un'emozione incredibile, sono contento e felice di rinnovare. Voglio sfruttare al meglio questa occasione per migliorare. La Juve è un club incredibile; mi avevano detto che è una famiglia e me lo hanno dimostrato in questi due anni. È uno dei primi tre d'Europa, per me è un onore restare altri 5 anni".

Hai ricoperto tanti ruoli.

"A me piace giocare a centrocampo, in qualsiasi ruolo. Mi adatto anche in Nazionale, nel calcio di oggi è una caratteristica fondamentale saper fare più cose".

Ti ricordi i primi gol con la maglia bianconera?

"Il primo me lo ricordo bene, contro l'Udinese: cross di Cancelo dalla destra, sono arrivato un po' prima di Ronaldo e ho segnato. È stato speciale, il mio primo gol con questo club meraviglioso. Il secondo a Firenze: ho dialogato con Dybala, CR7 mi ha portato via l'uomo e io mi sono inserito bene e ho calciato in diagonale. Spero di fare altre reti così".

Dove vuoi arrivare?

"L'obiettivo è quello di vincere tutto con la Juventus e poi vincere il Mondiale con l'Uruguay, il sogno di ogni calciatore. Lavorerò per raggiungere questi obiettivi".