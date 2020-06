Bentancur: "Per lo Scudetto è corsa a tre. Champions? Un sogno, non un'ossessione"

"L'Inter può inserirsi, dopo uno stop così lungo tutto è possibile: sarà favorito chi ritroverà più in fretta forma fisica e motivazioni". A parlare così a La Stampa della lotta scudetto assieme alla Lazio, è il centrocampista della Juventus, Rodrigo Bentancur: "Ossessione Champions? No, è un sogno e un obiettivo. Sappiamo che è difficile, ma la Juve ha tutto per vincerla e non sentiamo particolari pressioni".

Il regista di Sarri, tra le altre cose, parla anche della maglia della Nazionale: "Avevo vent'anni quando Tabarez mi chiamò. Altra vertigine. Pure nell'Uruguay ho girato tutti i ruoli del centrocampo".

Con la Celeste ha incontrato per la prima volta Ronaldo. "l Mondiale in Russia. L'ho salutato e lui mi ha detto "Ciao Rodrigo": non so come potesse conoscere il mio nome. Poche settimane dopo, eravamo compagni nella Juventus: è un fuoriclasse e un esempio, ha una voglia di vincere incredibile".