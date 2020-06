Bentancur: "Quando sono arrivato alla Juve mi sembrava incredibile. So bene di dover migliorare"

"Sono pronto a dare tutto". I test lo indicano come il giocatore della Juventus più in forma, nei piani di Maurizio Sarri è il nuovo regista. E Rodrigo Bentancur è pronto a ricominciare da dove aveva lasciato. Nell'intervista a La Stampa, però, l'uruguaiano torna anche sul suo passaggio in maglia bianconera, avvenuto tre anni fa nell'ambito dell'operazione che condusse Carlos Tevez al Boca Juniors: "Avevo saputo a dicembre, dal mio procuratore, che sarebbe stata esercitata l'opzione: sei mesi dopo ero a Torino e mi sembrava incredibile, ho avuto subito la sensazione di entrare in una grande famiglia e ho respirato la mentalità vincente del club. Allegri mi ha dato fiducia".

Adesso Sarri le consegna le chiavi del gioco: entrambi i tecnici sono convinti che potrà diventare uno dei migliori centrocampisti del mondo.

"Un orgoglio e una responsabilità, ma penso solo a lavorare: so bene di dover migliorare ancora molto".