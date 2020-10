Bentancur si riprende la Juve. Intanto nasce la nuova Champions: oggi gli avversari del girone

Il percorso verso Juventus-Napoli ha consumato ieri una nuova tappa al Training Center della Continassa con il secondo allenamento della settimana guidato da coach Pirlo in vista della sfida in programma domenica sera all’Allianz Stadium. Doppio lavoro fra palestra e terreno di gioco con esercitazioni tattiche e con un Rodrigo Bentancur in spolvero, provato ancora al fianco di McKennie, e pronto a riconquistare lo spazio da titolare in mediana.

BENTANCUR RIPRENDE POSTO - Quella conclusasi con lo scorso 7 agosto contro il Lione è stata la stagione della consacrazione per Rodrigo Bentancur: da ottobre in avanti Maurizio Sarri non ha più fatto a meno di lui trovandogli sempre un posto nel reparto di centrocampo. Inizialmente come mezzala, destra o sinistra a seconda delle esigenze di squadra, poi anche da vertice basso del terzetto in mezzo al campo. Qualche errore di gioventù con il pallone tra i piedi ma tanta consapevolezza acquisita nella testa. Grazie anche agli insegnamenti e la fiducia concessagli da Sarri, che ne hanno accresciuto il valore in campo e nello spogliatoio. Se non fosse stato per le scorie di una stagione da 43 presenze, molte delle quali con match ogni tre giorni, e per qualche conseguente acciacco muscolare, Andrea Pirlo sarebbe partito da lui. Lo farà con il Napoli grazie ad una condizione fisica cresciuta e alla squalifica di Rabiot che obbliga a delle modifiche rispetto alle prime contro Sampdoria e Roma.

LA NUOVA CHAMPIONS PRENDE FORMA - Bentancur che sarà anche uno dei grandi protagonisti della Juve di Champions. Competizione europea che quest’oggi alza il sipario con i sorteggi degli otto gironi che porteranno poi alla finale di Istanbul in programma il prossimo 29 maggio. Alle 17 l’urna di Ginevra decreterà le tre avversarie di Pirlo&co nel proprio raggruppamento con avvio della competizione fissato per il 20/21 ottobre. Bianconeri in prima fascia con i pericoli spagnoli (Barcellona e Atletico Madrid), inglesi (i due club di Manchester e il Chelsea) il tedesco Borussia Dortmund in seconda. Ci siamo, domani la Champions League 2020/21 si presenta al mondo.