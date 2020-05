Bentornata, Bundesliga: Lipsia e Dortmund in campo a caccia del Bayern. Il programma

L'attesa è finita, il primo grande campionato europeo riparte: la Bundesliga torna con le prime 4 partite del 26° turno. Caccia al Bayern Monaco, impegnato domani a Berlino e subito il Revierderby con un Borussia Dortmund che affronterà senza Witsel ed Emre Can lo Schalke. Panchina anche per Jadon Sancho, che potrebbe essere giunto agli ultimi mesi di permanenza in Germania. L'Hertha si presenta sul campo dell'Hoffenheim con un nuovo allenatore, Bruno Labbadia: è il quarto in questa stagione dopo Covic, Klinsmann e Nouri. E la prima scelta è già clamorosa: fuori Krzystof Piatek. Il polacco, ad eccezione della partita d'esordio, era sempre stato titolare. Il Lipsia di Julian Nagelsmann si gioca una chance importante per restare sulla scia della capolista: alla Red Bull Arena contro il Friburgo dell'italiano Grifo. Non ci sarà Schick, che partirà inizialmente in panchina. Ad Augsburg, per la gara contro il Wolfsburg, la squadra di casa sarà addirittura senza allenatore: Heiko Herrlich ha violato le disposizioni di sicurezza per recarsi al supermercato. Dovrà a questo punto sottoporsi a due test prima di rientrare ad allenare. Infine Dusseldorf-Paderborn: terzultima contro ultima che potrebbe essere già una svolta in chiave lotta per non retrocedere.

Questo il programma del weekend:

Borussia Dortmund-Schalke (15.30)

Lipsia-Friburgo (15.30)

Hoffenheim-Hertha (15.30)

Dusseldorf-Paderborn (15.30)

Augsburg-Wolfsburg (15.30)

Eintracht-Gladbach (18.30)

Colonia-Mainz (domani, ore 15.30)

Union Berlino-Bayern (domani, ore 18)

Werder Brema-Leverkusen (lunedì, ore 20.30)

Questa la classifica:

Bayern 55

Borussia Dortmund 51

Lipsia 50

Borussia Monchengladbach 49

Bayer Leverkusen 47

Schalke 37

Wolfsburg 36

Friburgo 36

Hoffenheim 35

Colonia 32

Union Berlino 30

Eintracht 28

Hertha 28

Augsburg 27

Mainz 26

Fortuna Dusseldorf 22

Werder Brema 18

Paderborn 16