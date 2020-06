BentornAto Benevento: Vigorito prepara un altro mercato da grande protagonista

Col successo del Vigorito, il Benevento è ufficialmente tornato in Serie A e ora può scatenarsi sul mercato, una delle specialità del munifico patron delle Streghe. Con l'arrivo di Loic Remy (oggi la definizione), il club ha già dimostrato di voler fare sul serio, ancora una volta: ha costruito una squadra molto esperta e ha stravinto la Serie B, ora il direttore sportivo Foggia è pronto a scatenarsi con calciatori di livello superiore, persino di caratura internazionale, ripetendo così quanto fatto due anni fa dal collega Di Somma con Sandro e Sagna, sperando di cambiare il risultato. A disposizione di Inzaghi non ci sarà solo il francese però: le voci su Gervinho e Inglese fanno capire quanto i sanniti siano pronti a fare ancora scintille sul mercato. Un arrivo di esperienza e carisma sarebbe di certo il ritorno in Italia di Kamil Glik: le ultime parlando di intesa col giocatore, ma è ancora da trovare quella col Monaco. Un altro nome molto interessante ipotizzato già ieri sera, pochi minuti dopo i festeggiamenti per la risalita in Serie A, è quella di André Schurrle, reduce dal prestito allo Spartak Mosca e di proprietà del Borussia Dortmund.