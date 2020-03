Bentornato Duvan. L’arma in più dell’arsenale Atalanta

Chiariamo subito il concetto. Il bentornato è probabilmente una forzatura. Nelle partite successive all’infortunio Duvan Zapata il proprio contributo l’aveva dato eccome, con 2 gol e 3 assist. Ma l’attaccante devastante dello scorso anno, quello capace di segnare a raffica e portarsi a casa i palloni a fine partita, ancora non si era rivisto. Il suo fisico imponeva un periodo di ri-ambientamento a certe intensità, dopo 2 mesi e mezzo di stop. E oggi, per larghi tratti della partita, si è rivisto quel giocatore capace di impegnare in solitaria tutta la difesa avversaria. Di dialogare con i funamboli poco più dietro, di fare a sportellate e di segnare in ogni modo, di testa o di piede.

Le sue 15 presenze stagionali hanno portato in dote 11 gol e 6 assist, fin qui. Ma la sensazione è che se il suo apporto continuerà ad essere questo fino al termine della stagione, i 7 gol segnati oggi (e contro il Torino) possano avere presto nuova replica.