Bentornato Patrik. Ora che si fa con Dzeko?

Per la Roma torna il dubbio di inizio stagione, ma non solo. Come far convivere, o alternare efficacemente, Edin Dzeko e Patrik Schick: un dilemma che ad oggi, dopo un anno e mezzo dall'acquisto del polacco, rimane insolvibile. Monchi aveva provato a togliere d'impaccio Di Francesco a metà della stagione scorsa, cedendo il bosniaco al Chelsea: per fortuna della Roma, è arrivato il no di Dzeko stesso, poi grandissimo protagonista nella grande cavalcata in Europa e del terzo posto raccolto in Italia. La palla torna a Di Francesco, che dopo aver provato a metterli in campo insieme, studia un'alternanza che si tramuta ben presto in una lunga serie di panchine per il ceco, non rivendibile a causa della valutazione super fatta al momento del suo acquisto dalla Sampdoria.

E ora che Schick è tornato, con una grande prova, un gol e una partita da assoluto protagonista nella sfida contro il Sassuolo, come comportarsi? L'alternanza con Dzeko di certo non aiuterebbe il ceco a confermarsi ai livelli mostrati ieri sera, ma allo stesso tempo è difficile, anzi impossibile tenere fuori dal campo un campione, leader e bomber come l'ex Manchester City. Tra tre giorni c'è il Parma, poi venti giorni di riposo e mercato in cui la Roma dovrà intervenire sul mercato e capire se le trattative possono essere una soluzione per questo annoso problema.