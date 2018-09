Berardi, Candreva, Eysseric. Da casi mercato a protagonisti della A

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le prime tre giornate di campionato hanno già dato alcune risposte, seppur da prendere e valutare con le molle, e raccontato storie interessanti. Fra queste alcune che riguardano un ristretto numero di calciatori che lo scorso giugno e poi durante tutta l'estate erano dati come sicuri partenti dalle rispettive squadre.

Il nome che salta maggiormente all'occhio è quello di Domenico Berardi. Secondi tanti addetti ai lavori questa doveva essere l'estate del suo addio al Sassuolo per provare una nuova avventura, magari in un club con più pressioni. Berardi però, nonostante gli interessamenti di Roma, Fiorentina e qualche club estero alla fine è rimasto in neroverde e i numeri di questo inizio di stagione parlano per lui. 3 presenze da titolare di cui 2 da capitano e 2 gol segnati.

Diverso invece il discorso per altri due protagonisti di queste prime giornate: Antonio Candreva sembrava destinato a lasciare l'Inter visti i tanti arrivi offensivi e soprattutto lo 0 alla voce gol segnati nello scorso campionato. Il Monaco era un'opzione ma è rimasta tale, senza affondi particolari. E l'esterno, anche grazie alla fiducia di Spalletti, è rimasto a Milano per giocarsi il posto. E sabato ha trovato pure la via della rete dopo 504 giorni di astinenza. Destino simile è toccato a Valentin Eysseric, trequartista della Fiorentina arrivato un anno fa dal Nizza. La prima stagione in viola è stata piuttosto deludente, soprattutto a livello numerico, e i dirigenti viola hanno sondato possibilità di cessione per tutta l'estate. Ma alla fine le proposte non erano convincenti ed Eysseric ha sfrutta il passare delle settimane di preparazione per convincere Pioli. Esercizio riuscito a quanto pare, visto che il tecnico gigliato lo ha schierato titolare in entrambe le gare giocate. Fra l'altro con ottimi risultati.