Berardi fa sorridere il Sassuolo: al 45' è 1-0 col Crotone, ma il match resta molto equilibrato

Era andato sotto con il Cagliari, nella gara poi pareggiata. Era passato in vantaggio con lo Spezia, nel match che ha portato in dote il primo successo stagionale. Ed è avanti anche all'intervallo con il Crotone. Al Mapei Stadium il Sassuolo è sull'1-0 al termine del primo tempo, grazie ad una rete (la seconda in campionato) di Domenico Berardi, fin qui protagonista.

Ci pensa Domenico. Dopo un avvio così così, con poche emozioni, al 19' i neroverdi passano in vantaggio con una bella azione e una finalizzazione precisa di Berardi. Tutto nasce da un gran lancio di Locatelli, che sventaglia verso destra per l'ala classe '94. Ottimo l'aggancio, poi il rimpallo con Reca gli favorisce il dialogo con Defrel. Uno-due e sinistro rasoterra che beffa Cordaz sul primo palo, forse con una leggerissima deviazione. Reagisce il Crotone, che trova la traversa con Cigarini e impegna Consigli in un altro paio di situazioni. Da registrare anche l'infortunio di Chiriches, uscito alla mezzora per un problema fisico tra polpaccio e caviglia sinistri. Dopo 45 minuti di gioco, comunque, match piuttosto equilibrato al Mapei Stadium.

