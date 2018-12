© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domenico Berardi, esterno d'attacco del Sassuolo, parla a Sky Sport del suo momento in neroverde. "Essere qui, oggi, è una vittoria personale. Il gol più bello? L'ultimo, era un momento d'astinenza, per le punte conta molto. Il più importante? Col Chievo nell'anno della salvezza. I gol al Milan? Farne 4 non capita tutti i giorni, è stata una serata importante e lì ho capito che potevo diventare un giocatore importante. Le ambizioni di andare in una big e giocare in Europa ci sono, starà a me dimostrare di meritarla. Spero sia l'anno della consacrazione. La Nazionale? Non è un peso, viviamo la stagione in modo sereno, l'obiettivo è andare all'Europeo. Un mio difetto? Sono timido nelle interviste, come Raikkonen... Sono forse troppo forte dentro".