Berardi in serata di grazia, gol e assist. Sassuolo-Genoa è 2-0 all'intervallo

vedi letture

Bel primo tempo quello andato in scena al Mapei Stadium fra Sassuolo e Genoa. Col risultato, 2-0, che per il momento premia i padroni di casa, avanti grazie ad Hamed Traore e Domenico Berardi.

Parte forte il Sassuolo che nei primi 20 minuti colleziona due nitide palle gol: prima con una punizione di Berardi fuori di pochissimo. Poi con una conclusione fuori di Traore su invito ancora del capitano neroverde. Il Genoa da parte sua prova a far male con le ripartenze, ma la difesa di De Zerbi regge senza affanni.

Al minuto 26' la svolta dei primi 45': Rogerio sventaglia a destra per un ispiratissimo Berardi che vede l'inserimento di Traore e gli serve un pallone che ha solo bisogno di esser spinto in rete. Nonostante lo svantaggio il Grifone non riesce a reagire con lucidità e rischia addirittura di incassare anche il secondo gol, ma nell'occasione Traore non è altrettanto bravo come sul vantaggio. A ridosso del 40' le cose si complicano ulteriormente per il Genoa: prima l'arbitro Maresca sventola il rosso in faccia al tecnico Nicola, poi Berardi firma il 2-0 con uno straordinario tiro a girare dal limite dell'area.