Berardi inventa, Boga segna. Caputo perfetto dal dischetto: i voti di TMW

Consigli 6 - Croce e delizia della giornata del Sassuolo. Sbaglia nel primo tempo, regalando di fatto il gol a Bonifazi. Si riscatta alla grande nel corso della gara, con parate di altissimo livello.

Toljan 6,5 - Gli manca ancora qualcosa per essere un terzino di livello superiore, ma già adesso è quasi incontenibile quando scatta sulla fascia.

Romagna 6 - Qualche difficoltà in più rispetto al compagno di reparto, complice la fisicità di Petagna.

Ferrari 6 - Difende bene e con ordine, sbaglia poco.

Kyriakopoulos 6 - Si concentra sulla fase difensiva, visto che dalla sua parte deve fare i conti con Strefezza e Di Francesco.

Obiang 5,5 - Un passettino indietro rispetto alla ultimi apparizioni. Non riesce ad entrare nel vivo della manovra del Sassuolo. Sfortunato in occasione del gol del Sassuolo: colpito da Consigli, non riesce ad allontanare il pallone

Locatelli 6,5 - Fra i migliori in campo del Sassuolo, detta benissimo i tempi di gioco e recupera un sacco di palloni

Berardi 7 - Sempre nel vivo dell'azione, autentico trascinatore, insieme a Boga, del Sassuolo. Assist perfetto nel finale per il colpo di testa di Boga,

Traorè 5,5 - Il piede oggi era decisamente poco "caldo". Sbaglia qualche cross di troppo, soprattutto quando è chiamato a battere angoli e punizioni(Dal 46' Defrel 5,5 - De Zerbi lo getta nella mischia nella ripresa, deve ritrovare l'intesa con i compagni)

Boga 7,5 - Solita spina nel fianco per le difese avversarie. Accelerazioni, tunnel, cross, conclusioni: un giocatore completo. Tomovic è costretto ad usare le cattive per fermarlo. Nel finale, di testa, trova il gol del vantaggio: è l'uomo decisivo del Sassuolo.

Caputo F. 6,5 - Si vede poco, ma quando è chiamato in casa si fa sempre trovare pronto. Dal dischetto è perfetto: palla da una parte, portiere dall'altra. (Dal 90' Magnani S.V)