Berardi: "Ora pronto a lasciare Sassuolo. Milan? Con l'offerta giusta..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui si è soffermato anche sul futuro tra i tanti temi trattati: "Potendo scegliere, giocherei nel Liverpool. Mister 50 milioni? Non parlo di cifre, ma a quei tempi non ero pronto: per questo ho scelto di restare qui, e non sento di aver perso tempo. Adesso mi sento contento di me stesso: anzitutto perché sono più completo e non sono più una testa calda. Gol? A parte che non molti esterni offensivi (solo Ilicic e El Shaarawy, fra i «puri») hanno fatto più gol di me, il fatto è che segnare mi piace, ma mi piace di più aiutare la squadra: meno gol, più assist, va bene così. E comunque De Zerbi mi vuole più vicino alla porta e ha deciso che i prossimi rigori li tirerò io: spero di arrivare a 9-10. Nazionale? Penso che la maglia azzurra sia l’ultimo passo per completare il mio cambiamento. Devo segnare e giocare bene: c’è concorrenza, magari non basterà, ma in queste tre partite ci proverò. Giocando come mi disse Mancini quando mi chiamò: “Libero di testa, non devi dimostrarmi niente. Milan? Se arriverà un’offerta, che sia del Milan o di un altro club, la valuterò con il mio club. E se sentirò che è la proposta giusta, da prendere al volo, stavolta al Sassuolo dirò: la prendo".