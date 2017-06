Berardi vale i soldi di Salah?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una decisione delicata. Un titolarissimo, venduto a buon prezzo, che dovrà essere adeguatamente sostituito per evitare di fare un passo indietro. La Roma che si appresta a firmare il contratto che permetterà a Mohamed Salah di vestire la maglia del Liverpool a partire dalla prossima stagione sta già lavorando sul mercato per individuare il sostituto dell'attaccante egiziano.

Quaranta milioni di euro. Questi i soldi incassati dalla società giallorossa che adesso, seppur con un importante bottino a disposizione, avrà un compito non semplice. Perché Salah negli ultimi due anni è maturato ulteriormente, ha messo in mostra un rendimento che ha pochi eguali non solo in Serie A: 29 reti in campionato, 34 complessive per un giocatore che come primo compito non ha quello di segnare, bensì di fornire assist al centravanti.

La cifra importante insomma è di quelle importanti. Ma la Roma coi soldi a disposizione riuscirà ad acquistare un sostituto all'altezza? Difficile dirlo. Difficile dire se Berardi - che il Sassuolo valuta più o meno la stessa cifra - possa essere il sostituto ideale dell'attaccante egiziano. Il calciatore di Cariati negli ultimi due campionati è stato frenato dagli infortuni, non è cresciuto come ci si potesse aspettare, ma non c'è dubbio che i suoi numeri - se paragonati a quelli di Salah - non reggono il confronto.

Ecco perché in casa Roma, in questo momento, è tempo di profonde riflessioni: giusto investire tutto il tesoretto su Berardi? Ancora qualche giorno e sulla vicenda verrà fatta chiarezza.