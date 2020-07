Berenguer sblocca la gara alla prima occasione. Torino-Roma 1-0

vedi letture

Dopo un paio di pericoli per la porta di Ujkani portati dalla Roma arriva il gol del vantaggio del Torino. Palla profonda di Zaza fra Smalling e Mancini per il taglio di Berenguer che si presenta davanti a Pau Lopez, lo salta e poi a porta sguarnita deposita in rete per l'1-0 granata.