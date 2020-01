© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quinto gol in questo campionato per Alex Berenguer, che dopo poco più di 10 minuti sblocca Torino-Bologna. Granata avanti 1-0, a segno lo spagnolo ma grandi meriti di Belotti, che sfonda sul centro-destra e poi scarica in mezzo per il compagno di reparto: tutto facile a quel punto, con Skorupski che non può neutralizzare un rigore in movimento. Curiosità: tutti i precedenti gol dell'esterno offensivo spagnolo erano arrivati in trasferta.