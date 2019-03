Bereszynski confessa: "Ero in trattative avanzate per andare all'Inter"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bartosz Bereszynski è stavo vicinissimo all'Inter. A dichiararlo, lo stesso terzino polacco della Sampdoria, intervistato da Przegląd Sportowy: "C'è stata una trattativa e ci sono stati dei discorsi anche avanzati. Però serve l'accordo di tutti perché vi sia un trasferimento e in questo caso non è successo. È un peccato, ma continuo ad allenarmi per fare un passo avanti. Ci saranno altre offerte e ci sarà l'occasione: non l'ho mai nascosto, è un mio obiettivo e per raggiungerlo devo fare bene con la Sampdoria".

La politica della Samp.

"Non è un club che trattiene i suoi giocatori, non è un segreto. La filosofia è chiara, comprare a poco e vendere a dozzine. Gli esempi sono tanti: Skriniar, Muriel, Schick, Torreira. Ogni anno due o tre giocatori partono ed è complicato puntare alle competizioni europee, per fortuna abbiamo un ottimo allenatore come Giampaolo che riesce a gestire subito i nuovi arrivi".

Il tuo ambientamento?

"Per un mese ho avuto incontri individuali con il vice di Giampaolo. Mi ha spiegato cosa dovessi fare, come mi dovevo muovere, come mi dovevo comportare. E dovevo farlo il prima possibile, non avevo tempo come Skriniar o Andersen che dopo il loro arrivo non hanno giocato per metà stagione. Io dovevo giocare sin da subito e ho avuto un percorso diverso".