Bereszynski: "Ranieri ci fa correre tanto. Superato il periodo difficile"

Fonte: sampdorianews.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tornato titolare sulla fascia destra difensiva dopo l'infortunio, Bartosz Bereszynski ha rilasciato una lunga intervista a sport.pl, toccando diversi temi di attualità.

All'inizio della stagione si pensava che la tua posizione alla Samp fosse incerta.

"Mi sono già abituato. Queste voci sul mio conto non sono nuove. Si diceva che un compagno avrebbe potuto soffiarmi il posto o che avrei potuto lasciare il club. Non è successo niente del genere. Ecco perché prendo sempre con le pinze cosa dice la stampa. Sono sempre stato in grado di conquistare il posto da titolare. Anzi, Fabio Depaoli del Chievo è arrivato nel club prima della stagione. Eravamo io e Jacopo Sala, ma Di Francesco mi ha subito fatto capire che puntava su di me. Alla fine, Sala è andato SPAL, e non sono mai stato messo da parte, nemmeno per un momento".

Cosa non è andato con Di Francesco?

"È difficile da dire. Prima di tutto, non voglio dare la colpa all'allenatore, perché soprattutto i calciatori dovrebbero prendersi la responsabilità dei risultati. Eravamo delusi, forse eravamo un po' distratti. Ad ogni partita abbiamo cambiato l'impostazione tattica. Io questa cosa l'ho sentita in particolare. Nel club venivo impiegato come centrale, in Nazionale come terzino sinistro. Da nessuna parte giocavo nel mio ruolo naturale. Mi ero perso, non sapevo bene cosa stesse succedendo, dal momento che non potevo mostrare il mio potenziale. Non è stato facile".

Ti sentivi frustrato?

"Un po'. Mi sentivo molto bene fisicamente in quel momento e non potevo farlo vedere completamente. La poca esperienza in quella posizione è emersa: movimenti, automatismi o decisioni. Di Francesco mi ha spiegato che aveva bisogno di me nel mezzo dove non avevo mai giocato prima. Non avevo molta scelta. Potevo prenderla male o imparare: ho scelto quest'ultima opzione. 'Fare nuove esperienze': è così che l'ho spiegato".

L'anno passato è stato piuttosto turbolento. Cominciamo con i cambiamenti alla Samp. Claudio Ranieri ha sostituito Di Francesco.

"Italiano, ma con zelo inglese. Ci alleniamo molto duramente durante la settimana. Corriamo otto chilometri in ogni allenamento, che è quasi uguale a quanto corriamo in partita. La preparazione fisica - dinamica, forza e velocità - deve essere ai massimi livelli. Lo associo all'intensità della Premier League. L'allenatore ha rinunciato un po' alle sue tattiche. Innanzitutto, si è concentrato sulla difesa. Siamo tornati a giocare quattro. Anche il centrocampo è un po' più ampio, con Linetty e Jankto che corrono ai lati. Di fatto sono centrocampisti, ma fanno bene in quella posizione. La prova è la partita contro il Brescia, in cui hanno segnato. Per Ranieri, dovevamo mostrare disciplina, impegno e preoccupazione per non commettere errori stupidi. Ciò ha portato a risultati migliori. A novembre e dicembre abbiamo disputato cinque partite senza subire reti. È vero che ora abbiamo subito una brutta sconfitta con la Lazio, ma loro sono in gran forma. Non siamo ancora in forma ottimale, ma ci siamo scossi e stiamo facendo progressi. Sono ottimista".

Per te personalmente, la fine del 2019 è stata associata a problemi fisici.

"Sì, durante il ritiro della squadra, si è scoperto che il mio menisco aveva problemi. Uno strano infortunio, perché all'inizio mi ha fatto male, non troppo, in un punto completamente diverso. Potevo allenarmi, ero pronto a giocare nella partita contro la Slovenia. Per fortuna il dottor Jaroszewski mi ha fatto eseguire un esame più approfondito. Ero convinto che tutto andasse bene, quindi i risultati furono in un certo senso brutto colpo. Sono contento che sia andata così, perché avremmo potuto parlare di una lesione molto più grave, ad esempio una rottura del legamento. La riabilitazione è andata molto bene. Il ginocchio è completamente sano. A sei settimane dall'intervento ho già giocato nella partita contro il Milan".