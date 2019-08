Intervistato dal portale polacco przegladsportowy.pl il difensore Bartosz Bereszynski ha parlato del proprio futuro spiegando di voler restare alla Sampdoria e ritagliarsi il proprio spazio: “Al momento siamo in tre per una maglia sulla corsia destra di difesa e uno, fra me e Sala, dovrà lasciare il club. Io sto facendo di tutto per restare e per impressionare il nuovo mister, poi staremo a vedere. Nessuno sa cosa potrà accadere in futuro, ma il club non mi ha dato segnali di volermi cedere e lo stesso vale per Di Francesco. - continua Bereszynski accennando alle squadre interessate – So che in Germania diversi club cercano un difensore con le mie caratteristiche e credo che la Bundesliga sia uno dei campionati più importanti d’Europa come la Serie A. Credo che entro qualche giorno la situazione sarà più chiara e definita comunque anche se voglio sottolineare che sono felice a Genova e voglio lottare per l’Europa con questa maglia”.