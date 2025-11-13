Bergomi bacchetta l'Italia: "Molto male, la vittoria ha evitato una figuraccia ulteriore"

Ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato il successo sofferto per 2-0 dell'Italia sulla Moldova e più in generale il percorso azzurro dell'ultimo periodo:

"Male, il 2-0 non cambia il giudizio negativo. L'Italia ha approcciato abbastanza bene la partita, infatti pensavo che l'Italia avrebbe segnato tanti gol. Mi sembrava tutto troppo facile, con una diversità tecnica enorme. Poi più andava avanti la partita, più a noi scivolava di mano e più peggioravano le prestazioni individuali. E mi sarei aspettato prima i cambi.

La coppia d'attacco che è entrata copriva diversamente il campo, l'abilità di Pio Esposito e Retegui, unito ai crossatori che sono entrati dopo, hanno portato i gol. La prestazione ripeto resta negativa, per fortuna è arrivata una vittoria perché ci ha evitato una brutta figura ulteriore. E' mancata proprio cattiveria agonistica da parte dei nostri giocatori".