Bergomi: "Continuo a vedere un bel Milan. Mercato? Interverrei in difesa"

Giuseppe Bergomi ha commentato a Sky Sport il pareggio dei rossoneri a San Siro contro il Parma: "Il Milan meritava di più. Continuo a vedere un bel Milan, una squadra che copre il campo bene, ha giocatori di gamba. Non conoscevo Kalulu, è entrato e ha fatto bene. Sul mercato interverrei solo in difesa, non so cosa si è fatto Gabbia".