Bergomi elogia il Napoli: "Allenato bene, gioca bene. E' una squadra solida"

Beppe Bergomi parla del ko della Roma contro il Napoli a Sky Sport. "In Europa le squadre ci pensano ad arrivare fino in fondo. Lo vedi dalle scelte: giocano i titolari, ora ne ha cambiati solo quattro. Però è entrata in campo subendo la partita contro un Napoli che sta bene, che fa bene le due fasi. Zielinski sta facendo benissimo, poi non prendi gol a San Siro e Roma e conta molto. Il Napoli ora è solido, allenato bene e gioca un buon calcio".