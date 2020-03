Bergomi: "Eriksen non può fare la mezzala nel 3-5-2. E non è il giocatore che salta l'uomo"

"A volte non si conoscono bene i giocatori, Eriksen non è un calciatore che dà lo strappo alla partita". Parole e pensieri di Giuseppe Bergomi, ex capitano dell'Inter ospite degli studi di 'Sky'. "Ha buoni piedi, calcia bene da fuori, ma nel 3-5-2 non può fare la mezzala. Lui è un trequartista dietro le due punte, ma devi cambiare qualcosa per farlo giocare nel migliore dei modi. E poi non è un calciatore che salta l'uomo. Futuro da regista? Non lo so, è un centrocampista che non va mai a contrasto".