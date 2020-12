Bergomi: "Pedro out? La Roma oggi non può togliere Pellegrini-Miki. Toro, bene anche un pari"

Negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato la sfida fra Roma e Torino che prenderà il via alle 20.45: "Una vittoria è più importante per chi? Dura da dire. Penso per entrambe. Per la Roma i tre punti sarebbero fondamentali per le ambizioni di alta classifica, vincere vorrebbe dire accorciare incredibilmente la classifica lassù in cima. Dall'altra parte c'è una squadra di blasone come il Toro e dopo la salvezza all'ultimo dello scorso anno quelli di oggi sarebbero punti importanti. Anche un pari per i granata servirebbe, soprattutto per l'autostima del gruppo. Assenza di Pedro? Non è una sorpresa nel calcio di oggi. Penso sempre ad una gara alla volta, in questo momento è troppo importante Mkhitaryan con la sua capacità di essere decisivo. E togliere Pellegrini oggi è difficile".

